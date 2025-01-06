Презентация графических процессоров данной серии должна будет пройти уже в течение ближайших 24 часов





Запуск видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 произойдет уже через несколько часов, и в сеть утекли новые данные. Как сообщает источник @wxnod, появились первые изображения запечатанной модели Gainward GeForce RTX 5080. На упаковке указано, что устройство получило 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и поддерживается трехлетней гарантией.

Видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 5080 будет построен на основе платы PG144/147-SKU45 и оснащена графическим чипом GB203-400-A1. Он использует полную версию чипа GB203 с 84 SM-блоками и 10 752 ядрами, что на 51% меньше, чем у RTX 5090. К примеру, разрыв в количестве ядер между RTX 4090 и RTX 4080 составлял 40%, по этой причине производительность новейших моделей будет значительно отличаться.

Инсайдеры также сообщали, что RTX 5080 получит конфигурацию VRAM объёмом 16 ГБ, функционирующую через 256-битный интерфейс шины с применением модулей GDDR7. Ускоритель будет оснащён самой скоростной памятью GDDR7 на рынке, обеспечивая скорость до 32 Гбит/с, что позволит достичь общей пропускной способности в 1024 ГБ/с. Уровень энергопотребления графического процессора составит 360 Вт, что на 12,5% выше, чем у RTX 4080 SUPER с его 320 Вт, хотя реальные цифры могут существенно отличаться.

NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 являются наиболее производительными моделями в линейке и выйдут уже в ближайшие недели. Подробности о новом поколении видеокарт можно будет узнать на выставке CES 2025, которая пройдет через несколько недель.