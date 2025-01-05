Однако пока нет подробной информации, будут поддерживать данный функционал все актуальные видеокарты, или только определённые модели





Распространенный инструмент для разгона и контроля видеоадаптеров MSI Afterburner уже скоро получит обновление, расширяющее функционал для управления новыми видеокартами серии RTX 50. Хотя поддержка для всех моделей пока не подтверждается, вероятно, она будет доступна не только для адаптеров MSI RTX 50.

На сайте Guru3D автор Afterburner Алексий Николайчук заявил, что новая версия выйдет незадолго до старта продаж RTX 5080. Это также указывает на то, что GeForce RTX 5080 станет первой видеокартой архитектуры Blackwell, которая будет анонсирована или выпущена. Стоит отметить, что обновлённая Afterburner появится не к презентации RTX 5080, запланированной на 6 января, а перед стартом розничных продаж, которые ожидаются 21 января.

Алексий сообщил, что улучшенное ПО предоставит возможность индивидуального управления каждым вентилятором на видеокартах RTX 5080 с тремя кулерами, в отличие от текущего ПО, где контроль осуществляется только над вентиляторами GPU в целом. Это позволит владельцам настраивать отдельные скорости вращения и температурные кривые для каждого вентилятора, что повысит эффективность охлаждения и снизит уровень шума. По его словам, появится новая функция — для независимого регулирования скоростью третьего вентилятора.

Пока неясно, будет ли это обновление доступно для других серий видеокарт, таких как RTX 40 или более старых моделей с тремя вентиляторами. На сегодняшний день у MSI есть функция «Fan Sync», позволяющая управлять отдельными вентиляторами, но она поддерживает только две видеокарты. Что касается RTX 5080, на данный момент известна только одна модель с тремя вентиляторами — MSI GeForce RTX 5080 GAMING TRIO, информация о которой появилась до официального анонса.