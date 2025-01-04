По информации инсайдера, Samsung делает ставку на данную технологию, надеясь вернуть лидерство на рынке

Samsung развивает технологии искусственного интеллекта, стремясь вывести их на новый уровень и вернуть себе лидирующие позиции на рынке. Корпорация совершенствует дизайн своей модели Ultra, делая её более комфортной для пользователя благодаря закруглённым краям, а также совершенствует аппаратное и программное обеспечение. Однако главный интерес пользователей сосредоточен на инновациях в области ИИ. Несмотря на то, что некоторые функции уже были упомянуты в различных источниках, подробности о новых возможностях ИИ Samsung остаются загадкой. Эти разработки могут помочь компании укрепить свои позиции и даже бросить вызов Apple, как утверждают инсайдеры.

Авторитетный информатор Ice Universe заявляет, что Samsung активно внедряет серьёзные улучшения в железо и ПО, что позволит ей выделиться среди конкурентов. По его мнению, с таким подходом к развитию ИИ южнокорейский гигант может превзойти Apple с выходом серии S25 и задать новые стандарты в области ИИ, демонстрируя пример для других компаний. Согласно его сообщению в X (заблокирован в РФ), хотя многие функции ИИ, связанные с утечками, остаются нераскрытыми, в линейке S25, особенно в модели S25 Ultra, Samsung сделает особый упор на передовые технологии, что может помочь корпорации стать лидером в интеграции ИИ на своих устройствах.

Другой источник, Evanverse, высказал своё мнение о подходах двух техногигантов к ИИ. Он отметил, что Apple проявляет осторожность в развитии Apple Intelligence и пока не демонстрирует такой амбициозности, как Galaxy AI. По его словам, Samsung активно работает над ПО для серии S25, не снижая темпов.

Линейка Galaxy S25 привлекает значительное внимание еще до официального анонса. Ожидаются серьёзные улучшения в функциях на основе ИИ. Компания планирует выделить свои флагманские устройства не только среди предыдущих моделей, но и, возможно, опередить конкурентов. С приближением Unpacked Event 2025 можно ожидать больше подробностей о будущих устройствах.