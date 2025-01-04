Компания намерена перейти на разработки Samsung Foundry.

Превосходство TSMC в области производства 2 нм может столкнуться с риском, так как ключевые клиенты начинают искать замену. Согласно отчёту Ctee, Nvidia и другие компании рассматривают возможность переноса заказов на 2 нм от тайваньского производителя к Samsung Foundry. Это связано с тем, что участники процесса считают текущие затраты на 2 нм слишком высокими для вложений. TSMC, будучи единственным надёжным поставщиком, использует свою доминирующую позицию для управления ценами.

В настоящий момент ведущими игроками на рынке 2 нм являются TSMC, Samsung и японская компания Rapidus, при этом последние обе компании, как кажется, значительно уступают тайваньскому гиганту. Хотя данная тенденция соответствует предыдущим направлениям, на этот раз TSMC, похоже, столкнётся с усилением конкуренции, поскольку её основные клиенты теперь ориентированы на расширение поставок 2 нм, вовлекая новых партнёров.

В частности, сообщается, что Nvidia рассматривает возможность сотрудничества с Samsung Foundry для производства 2 нм Однако, компания пока что не спешит с этим решением, учитывая предыдущие успехи Samsung с такой клиентурой, как Qualcomm.

Помимо «Зелёного гиганта», мы также сообщали о планах Qualcomm перейти на стратегию «двойного источника», включающую в свою цепочку поставок как TSMC, так и Samsung для 2-нм технологий. Таким образом, можно утверждать, что в следующем процессе будет больше конкурентов, чем просто TSMC.

Внедрение 2 нм технологий движется медленно. Apple перенесла свои планы на 2026 год, а NVIDIA и Qualcomm исследуют альтернативные варианты. Это говорит о том, что интеграция новых решений в потребительские продукты займёт продолжительное время.