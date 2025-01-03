В настоящий момент данным модулем оснащены исключительно старшие флагманы

Похоже, Xiaomi 16 может получить значительное улучшение в части камеры. Согласно свежим слухам из Китая, поступающим от проверенного источника, в новой модели, вероятно, появится перископический телеобъектив, что позволит ей конкурировать с более продвинутыми устройствами бренда.

Как известно, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro уже были представлены, но пока только на китайском рынке. Их глобальный релиз ожидается в первом квартале текущего года, вероятно, в рамках выставки MWC в Барселоне. Однако, в отличие от некоторых флагманов, Xiaomi 15, как и его предшественник, не оснащён перископическим телеобъективом. Вместо этого он предлагает основную камеру, дополненную сверхширокоугольным объективом и стандартным телеобъективом. Введение перископической камеры в Xiaomi 16 станет важным шагом вперёд для линейки.

Xiaomi, судя по всему, стремится повысить привлекательность своих смартфонов для покупателей. Уже сейчас модели Vivo X200 и OPPO Find X8 оснащены перископическими телеобъективами, что ставит Xiaomi в положение отстающего примерно на год. Если слухи окажутся правдой, то вся линейка Xiaomi 16, включая базовую версию, Pro и Ultra, получит камеры с перископической оптикой. В Xiaomi 15 Pro такая камера уже присутствует, и её использование в Xiaomi 16 Ultra также ожидается. Однако, выход новой серии запланирован лишь на четвёртый квартал текущего года, так что ждать остаётся ещё долго.

В устройствах линейки Xiaomi 16, вероятно, будет установлен новый процессор Snapdragon 8 Elite. Компания традиционно одной из первых переходит на свежие чипсеты Qualcomm. Однако, глобальный запуск флагманов Xiaomi часто затягивается, что может стать проблемой для поклонников бренда.