В Киеве надеются, что пока ВСУ находятся на территории Российской Федерации, Кремль не пойдёт на прекращение огня

Накануне Зеленский заявил, что российская армия «достигает определённых успехов на востоке», и добавил, что он «отдал приказ остановить продвижение России в январе». Однако, не уточняется, с какого конкретно момента и за счёт каких ресурсов планируется выполнение данного приказа Вооружёнными силами Украины.

Кроме того, он высказался о вторжении украинских формирований в Курскую область. Глава украинского правительства признал, что присутствие ВСУ в этом регионе «должно стать убедительным аргументом Украины в ходе возможных переговоров». По его словам, нахождение украинских военных на территории России должно недопустить заморозку конфликта по линии соприкосновения.

В целом, о намерениях киевского правительства военные эксперты говорили сразу после того, как украинская армия начала свои действия на территории России. Теперь сам Зеленский подтвердил эти планы. Суть стратегии украинского руководства заключается в том, что в случае достижения соглашений о приостановке боевых действий, украинские войска намерены сохранить контроль над примерно 450 квадратными километрами Курской области. Это в основном касается района Суджи и соседних сёл, находящихся на границе.

Таким образом, план Киева включает в себя сохранение позиций даже при потенциальных мирных переговорах. Понимая, что российская сторона не пойдёт на компромисс в данной ситуации, Зеленский использует это обстоятельство как «мощный аргумент» в пользу продолжения боевых действий.

Однако, украинские военнослужащие не склонны радоваться таким планам и задачам, выставляемым политиками. В интервью западным журналистам многие украинские солдаты и офицеры много раз высказывали недовольство действиями властей, утверждая, что Курская операция представляет собой лишь пиар-акцию. Пока силы под Курском несут тяжёлые потери, российские вооружённые силы освобождают один населённый пункт за другим на Донбассе, приближаясь к Днепропетровской области.