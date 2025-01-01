Новая технология должна существенно сократить время обработки фотографии

Известный аналитик Минг-Чи Куо ранее сообщал, что Samsung начнет поставлять Apple 48-мегапиксельные сенсоры для iPhone 18, выход которого ожидается через два года. Второй источник, информатор @Jukanlosreve, в своем сообщении на X утверждает, что Samsung разрабатывает для Apple трёхслойный стекированный сенсор в конфигурации PD-TR-Logic. Такой сенсор камеры включает процессорные чипы, расположенные на задней части, а термин «трёхслойный» означает, что три чипа будут расположены друг над другом.

Использование стекированного сенсора в iPhone имеет важное преимущество: расстояние, которое должны преодолевать данные пикселей, значительно сокращается, что ускоряет обработку изображений. Для смартфонов это отличное улучшение, так как большинство пользователей предпочитают мгновенно делать снимки, а не ждать несколько секунд в неподвижном положении, чтобы запечатлеть важный момент. Если верить источникам, новая технология может впервые появиться в линейке iPhone 18. Инсайдеры утверждают, что трёхслойный стек от Samsung, название которого не раскрывается, превосходит по характеристикам решения Sony из серии Exmor RS.

Ранее уже сообщалось, что сенсоры южнокорейского гиганта создаются по технологии «PD-TR-Logic», которая, вероятно, представляет собой усовершенствованный метод упаковки. Однако, детали этого процесса остаются неизвестными. Samsung разрабатывает сенсоры для Apple, параллельно готовясь к массовому выпуску 500-мегапиксельной камеры для своих будущих флагманов Galaxy. Эта камера также будет использовать трёхслойную структуру.