Также аппарат получит улучшенную систему GPS и некоторые изменения в ПО

iQoo Z9 Turbo — это смартфон среднего уровня, который впервые был представлен в апреле. Теперь производитель анонсировал дату выхода модели iQoo Z9 Turbo Endurance Edition, которая включает некоторые улучшения по сравнению с исходной версией.

Компания iQoo поделилась подробностями о новом устройстве на своей странице в Weibo. Официально указано, что запуск телефона запланирован на 3 января 2025 года. У Z9 Turbo Endurance есть четыре заметные особенности. В отличие от оригинальной модели, у которой ёмкость аккумулятора составляла 6000 мАч, новая версия получит более мощный аккумулятор на 6400 мАч. Кроме того, устройство будет оснащено двухчастотным GPS, что обеспечит более высокую точность определения местоположения. Смартфон также получит последнюю версию интерфейса Vivo, OriginOS 5, основанного на Android. Завершает обновления новая цветовая палитра под названием Flying Blue.

Помимо перечисленных изменений, ожидается, что новый телефон будет аналогичен оригинальной версии. Таким образом, можно предположить наличие 6,78-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления в 144 Гц. Как и в модели Z9 Turbo, Endurance Edition вероятно будет оборудован процессором Snapdragon 8s Gen 3. Этот смартфон среднего сегмента может получить двойную камеру на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельного основного сенсора и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива. Для селфи предполагается наличие 16-мегапиксельной фронтальной камеры.

Первоначальная цена iQoo Z9 Turbo начиналась с 1999 юаней, что составляет около 273 долларов. Можно ожидать, что и следующая модель обойдется в схожую сумму. Z9 Turbo Endurance Edition также может выйти на международный рынок после своего дебюта в Китае.