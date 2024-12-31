Сообщается о 18-процентном падении производительности в Cyberpunk 2077 после обновления

Процессоры Intel для настольных ПК испытывают трудности на рынке, поскольку не только серия Raptor Lake Refresh столкнулась с проблемами тепловой нестабильности, но и процессоры Arrow Lake-S разочаровывают своих владельцев. Компания раньше замечала значительное расхождение в производительности ARL-S на коммерческих системах по сравнению с внутренними испытаниями. В ответ на это, Intel недавно выпустила новый микрокод 0x114, призванный решить несколько ключевых вопросов, выявленных в недавнем обновлении. Однако, на сегодняшний день ситуация остается нерешенной.

Согласно тестам от CapFrameX, микрокоду Intel 0x114 не удалось решить проблемы Arrow Lake-S, так как новые испытания снова показали заметное снижение производительности в играх. К примеру, при запуске Intel Core Ultra 9 285K в Cyberpunk 2077 средний FPS упал примерно на 18%, что является значительным ухудшением. Несмотря на заверения команды Intel о "двузначном" приросте производительности с новым BIOS, первоначальные тесты демонстрируют совершенно иную ситуацию.

Помимо этого, сообщается об увеличении задержки памяти, которая возросла на 14% в ходе тестирования. Стоит подчеркнуть, что это конкретное тестирование считается одним из самых «авторитетных» в контексте нового микрокода 0x114.

Компания также собирается организовать пресс-конференцию в ходе CES 2025, чтобы обсудить производственные недостатки Core Ultra 200S, что может стать следующим важным событием для оценки судьбы линейки Arrow Lake-S от Intel. На текущий момент же пользователям ARL-S остаётся ждать официальной информации от Intel, которая сможет подтвердить, являются ли новейшие результаты тестов согласованными по всем системам и действительно ли они указывают на ухудшение производительности с микрокодом 0x114.