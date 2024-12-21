Патч 8 добавит в игру кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов

Компания Larian, разработчик игры Baldur's Gate 3, открыла регистрацию для желающих участвовать в бета-тестировании патча 8 перед его релизом в 2025 году. Ожидаемый патч 8 вводит такую долго ожидаемую функцию, как кросс-плей, добавляет фоторежим и включает 12 новых подклассов. Larian указала, что это обновление может стать окончательным изменением для Baldur's Gate 3, так как команда готовится к разработке новых проектов вне вселенной Dungeons & Dragons.

Запуск тестовой версии ожидается в январе, как сообщила Larian на своей странице в Steam. Она будет доступна для пользователей ПК через Steam, а также для владельцев консолей Xbox и PlayStation. Однако, игроки на GOG и Mac не смогут принять участие. Заявка на регистрацию уже открыта.

Larian отметила, что намерена «тщательно» проверить патч 8 на наличие ошибок и проблем в игровом процессе до его выхода. Часть этого процесса включает в себя тестирование кросс-игры.

«Внедрение кросс-игры в проект такой величины, как Baldur's Gate 3, стало сложной задачей. И мы хотим, чтобы вы помогли с тестированием этой новой функции», — отметил представитель Larian.

Хотя патч 8 станет последним значительным обновлением Baldur's Gate 3, Larian пообещала продолжить работу с моддерами. Официальные инструменты для создания модов были запущены в сентябре, и с тех пор игроки создали более 3000 модов и скачали их более 70 миллионов раз. В то же время Larian сообщила о приостановке модерации модов для консолей в период праздников, которая возобновится в новом году.