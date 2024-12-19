За последние три недели на долю Intel пришлось чуть менее 7%

Чипы Intel для персональных компьютеров сталкиваются с серьёзными трудностями в Германии. По информации TechEpiphany, на долю камней AMD Ryzen пришлось впечатляющие 93,26% всех продаж, осуществлённых. через Mindfactory за минувшие три недели. Эта высокая доля рынка соответствует 15 285 проданным единицам, в то время как Intel занимает лишь 6,74%, что составляет приблизительно 1105 штук.

Для Intel еще более тревожно то, что основная доля их продаж принадлежит моделям 13-го и 14-го поколений с сокетом LGA1700, а не новейшим решениям Arrow Lake. Количество проданных процессоров Core Ultra 200S Arrow Lake достигло всего 120 штук. Если сравнить это с 11 160 реализованными единицами процессоров Zen 5 и Zen 4, становится очевидно, насколько серьёзные проблемы испытывает Intel на немецком рынке.

Если анализировать отдельные модели, то на Mindfactory наибольшее количество продаж зафиксировано у AMD Ryzen 5 7600X3D — 2740 единиц. На втором месте оказался Ryzen 7 9800X3D с показателем в 2050 проданных штук, а третью позицию занимает Ryzen 5 7500F с 1030 единицами. Процессоры Intel занимают лишь 28-ю строчку в рейтинге, где Core i5-14600KF реализован в количестве 90 штук. Если говорить о чипах Arrow Lake, то продажи Core Ultra 7 265K, Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K, составили 50, 20 и 20 единиц соответственно.

В итоге, ситуация с продажами чипов Intel Arrow Lake осталась на уровне прошлого месяца, когда сообщалось, что чипы серии Core Ultra 200 испытывают трудности в конкуренции с процессорами AMD Zen 5.



