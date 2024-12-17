Однако, для запуска на минимальных настройках графики подойдут даже Ryzen 5 2600X и Radeon RX 470

Split Fiction, новая игра от признанной студии Hazelight, была официально представлена на The Game Awards 2024, где директор студии, Йозеф Фарес, вышел на сцену, чтобы продемонстрировать работу игрового движка. Йозеф также подтвердил, что, как и в предыдущих проектах Hazelight, в Split Fiction не будет микротранзакций или дополнительных покупок. Более того, игра предложит бесплатный Friend's Pass, что означает, что всего одна купленная копия позволит играть с друзьями.

Помимо этих ключевых аспектов, Hazelight поделилась множеством других деталей об игре. Split Fiction разрабатывается на базе Unreal Engine. Однако, в отличие от своих предшественников, использующих UE4, команда Hazelight выбрала для своего нового проекта Unreal Engine 5.

Выбор UE5 сделан осознанно, поскольку он способствует реализации различных переходов между уровнями игры. Вместо того чтобы скрывать загрузочные экраны, Split Fiction позволяет игрокам мгновенно перемещаться между разными уровнями или реальностями.

Помимо этого, применение UE5 приводит к значительному улучшению визуальной детализации. Однако, это также потребляет существенно больше ресурсов. Наилучшим образом это демонстрируют системные требования к ПК.

Как и в случае с другими проектами на UE5, Split Fiction имеет высокие требования к объему памяти GPU. Рекомендуемая графическая карта для игры — RTX 3070 или аналог RX 6700XT. Кроме того, игра предъявляет серьёзные требования к процессору. Hazelight советует использовать процессор Ryzen 7 5800X или его аналоги для достижения 60 FPS при разрешении 2K.

Тем не менее, игру можно будет запустить на минимальных настройках даже с Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600X и видеокартой Radeon RX 470.