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Zelikman
В России стартовали официальные продажи нового кроссовера Jetour X70
В данный момент доступна только одна комплектация с 147-сильным двигателем и ценой в 2 649 000 рублей.

 Jetour X70 занимает в ассортименте компании позицию ниже модель X70 Plus, которая уже продаётся на рынке. Размеры новинки почти идентичны X70 Plus, но конструкция является более простой, что сказывается на её стоимости. Кроссовер оснастили 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадей и 210 Нм крутящего момента, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Ускорение до 100 км/ч занимает у X70 13 секунд, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Компания гарантирует, что 4,74-метровый внедорожник предложит своим пассажирам широкий и комфортный интерьер. К примеру, у задних сидений будет 960 миллиметров свободного пространства для ног, а объём багажного отделения варьируется от 434 до 1680 литров. Новая модель предназначена для российских условий, она получила защиту кузовных панелей с помощью оцинковки, а также увеличенный бачок омывателя и дополнительные зимние функции.

В комплектацию Jetour X70 войдут 18-дюймовые колёсные диски, светодиодные фары, шесть подушек безопасности, панорамная крыша, а также датчики освещения и дождя. Кроме того, внедорожник будет оборудован передними и задними парктрониками. Салон автомобиля будет отделан искусственной кожей, а водительское кресло оснастят электроприводом для регулировки. Мультимедийная система получит экран размером 10,25 дюйма, камеры для кругового обзора и восемь динамиков.

В конце ноября компания Jetour начала продажи обновлённой версии кроссовера Dashing в России, главной особенностью которой стала система полного привода. Такой автомобиль будет стоить от 3,65 миллиона рублей.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #jetour #x70
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