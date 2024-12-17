Иначе Брюссель грозит отказаться от признания новых лидеров и нормализации отношений





Европейские политики планируют устранить российские военные базы в Сирии, сделав это требование ключевым для начала диалога с новым сирийским руководством. Такое заявление было сделано Каей Каллас, главой внешнеполитического ведомства Евросоюза. Она подчеркнула, что Европейский Союз стремится наладить отношения с новым главой Сирии.

Данное решение было принято во время недавней встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Однако, для установления такого диалога необходимо, чтобы сирийские власти проявили активность в устранении российского влияния и военных контингентов. Это станет основным критерием для начала сотрудничества, заявляют представители Евросоюза

Следовательно, можно сделать вывод, что шансы сохранения военных баз России в сирийских провинциях Латакия и Тартус становятся все менее вероятными. Оппозиционное крыло, пришедшее к власти в Сирии, вполне может обменять эти базы на официальное признание от Европейского Союза и развитие сотрудничества с Европой. В таком контексте предложение Кадырова о выводе «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* из списка террористических организаций и стремительном установлении отношений с новой сирийской властью уже не выглядит столь экстравагантным.

Стоит напомнить, что статус российских военных баз в Сирии остаётся неопределённым. Дипломаты сообщают, что активно работают в этом направлении, а новые власти обещают решить все вопросы.