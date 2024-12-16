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Zelikman
На Украине подтвердили потерю контроля над населённым пунктом Зеленовка
Также отмечается, что российским подразделениям осталось примерно 2 км до ключевой автомобильной трассой Н15

 Военные Украины подтверждают оставление еще одного населённого пункта западнее Курахово. Это касается освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Зеленовка, а также около 4-5 квадратных километров прилегающей территории.

 После распространения информации о том, что часть Зеленовки уже контролируется российскими частями, поступают сообщения о том, что параллельно с боестолкновениями за этот посёлок ведётся его окружение с флангов.

 Чтобы взять контроль над важной автомобильной трассой Н15 Запорожье-Константинополь-Курахово, российским силам остаётся примерно 2 километра. В этой связи украинские формирования стараются укрепить свои позиции в окрестностях посёлка Улаклы, через которое пролегает данная автодорога и к которому приближаются российские подразделения.

 Расстояние в 2 километра до дороги, обеспечивающей поставки оружия и провизии для кураховского гарнизона украинской армии, позволяет российским бойцам взять под огневой контроль отрезок дороги вблизи посёлка Улаклы. В результате, переброска украинских сил и ресурсов в Курахово стала еще более затрудненной. Стоит напомнить, что в настоящее время украинские войска контролируют менее 20 процентов территории города.

 На карте, распространённой украинской стороной, также выделяется, что Южно-Кураховский карман окрашен в серый цвет. Это свидетельствует о том, что украинские средства массовой информации признают утрату контроля Вооружённых сил Украины над этими землями.

#сво #армия #бои #наступление #курахово
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