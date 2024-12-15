Российские войсковые формирования на Кураховском участке создают очередной котёл для украинских сил, куда также входит само Курахово. По информации, полученной от украинских военнослужащих, штурмовые подразделения Вооружённых сил России вошли в посёлок Зеленовка, расположенное к западу от города, и начали атаку на посёлок Дачное.
Подразделения группировки войск «Восток», продвигаясь вдоль реки Сухие Ялы, достигли Зеленовки, от которой до единственной дороги на Запорожье, проходящей от Курахово, расстояние составляет не более 3 км. В настоящее время нет дополнительных данных с этого направления, однако, утром российские силы вступили в бой за это село, что подтверждает украинский медийный блогер с позывным «Мучной».
С его слов, обстановка в Курахово крайне тяжелая. Российские силы заняли весь район высоток, вытеснив украинские войска в промышленную зону Кураховской ТЭС. Защищать её можно лишь до тех пор, пока российские подразделения не займут посёлок Дачное, который является важным проходом к Запорожью. Если же трассу займут также с направления Зеленовки, то это обернётся настоящим котлом, в который попадут оставшиеся силы кураховского гарнизона и другие формирования украинской армии.
Тем временем некоторые украинские источники сообщают, что в Курахово после прорыва российских сил оказались в окружении около двухсот украинских военнослужащих. Неясно, как им удастся выбраться в промышленную зону, пока ситуация остаётся неопределенной.