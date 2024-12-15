Бойцы продолжают продвигаться в окрестностях Курахово

Российские войсковые формирования на Кураховском участке создают очередной котёл для украинских сил, куда также входит само Курахово. По информации, полученной от украинских военнослужащих, штурмовые подразделения Вооружённых сил России вошли в посёлок Зеленовка, расположенное к западу от города, и начали атаку на посёлок Дачное.

Подразделения группировки войск «Восток», продвигаясь вдоль реки Сухие Ялы, достигли Зеленовки, от которой до единственной дороги на Запорожье, проходящей от Курахово, расстояние составляет не более 3 км. В настоящее время нет дополнительных данных с этого направления, однако, утром российские силы вступили в бой за это село, что подтверждает украинский медийный блогер с позывным «Мучной».

С его слов, обстановка в Курахово крайне тяжелая. Российские силы заняли весь район высоток, вытеснив украинские войска в промышленную зону Кураховской ТЭС. Защищать её можно лишь до тех пор, пока российские подразделения не займут посёлок Дачное, который является важным проходом к Запорожью. Если же трассу займут также с направления Зеленовки, то это обернётся настоящим котлом, в который попадут оставшиеся силы кураховского гарнизона и другие формирования украинской армии.

Тем временем некоторые украинские источники сообщают, что в Курахово после прорыва российских сил оказались в окружении около двухсот украинских военнослужащих. Неясно, как им удастся выбраться в промышленную зону, пока ситуация остаётся неопределенной.