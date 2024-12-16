AMD заявлено, что предельная скорость подобной конфигурации с Ryzen 7 9800X3D может составлять лишь 3600 MT/с

На днях была достигнута предельная производительность платформы AM5 в области конфигурации памяти и частоты благодаря усилиям энтузиаста 9550pro. Обычно платформы AMD сталкиваются с проблемами при настройке высоких частот памяти, в отличие от мощных материнских плат Intel LGA 1851, которые регулярно превосходят отметку 12000 МТ/с.

Хотя до этих цифр далеко, стоит подчеркнуть, что достижение скорости 12000 МТ/с, а тем более свыше 1000 МТ/с с несколькими модулями RAM, – задача весьма непростая. Именно поэтому недавний успех комплекта выглядит впечатляюще. На представленном скриншоте видно, что оверклокер сумел добиться 6400 МТ/с максимального увеличения объёма памяти, поддерживаемого процессором AMD Ryzen 7 9800X3D.

В качестве материнской платы была выбрана MSI MEG X870E GODLIKE, а пользователь установил 4 модуля UDIMM DDR5 RAM по 48 ГБ от Kingston. Согласно рекомендациям AMD, процессор Ryzen 7 9800X3D способен достичь максимум 3600 MT/с в данной настройке, в то время как MEG X870E GODLIKE допускает разгон до 4800 MT/с.

Тем не менее, оверклокер смог превысить ожидаемые параметры и достиг впечатляющих 6400 МТ/с. Добиться такого результата достаточно сложно, так как использование двухранговой памяти с модулем, разделяющим каналы, создает повышенную нагрузку и может вызывать проблемы с целостностью сигнала, включая отражения и помехи. Для устранения этих проблем требуется проводить эксперименты с задержками и различными настройками памяти в BIOS.

Согласно данным, представленным в CPU-Z, тайминги CL составили 48-48-48-103, что можно считать приемлемым. Пользователю потребовалось изменить напряжение с 1,10 В до 1,40 В, и результаты тестирования с помощью RunMemtest Pro показали, что модуль оперативной памяти функционировал вполне стабильно при низком числе ошибок. В общем, система выглядит надежной и способной справляться с высокими нагрузками.

Важно отметить, что такие достижения не могут быть достигнуты на каждой материнской плате X870/X870E и с любым набором оперативной памяти. Кроме того, объём в 192 ГБ и скорость 6400 МТ/с могут оказаться избыточными для большинства пользователей обычных ПК, однако, это наглядно демонстрирует прогресс платформы AM5 в области поддержки оперативной памяти.