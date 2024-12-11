Новый вариант будет одним из самых бюджетных исполнений в серии

Возможно с небольшим запозданием, но GALAX представила своё новое исполнение GeForce RTX 4080 SUPER 3X. Эта модель была разработана для того, чтобы стать одним из наиболее доступных решений в линейке.

Адаптер занимает более низкое положение в ассортименте GALAX по сравнению с сериями SG, ST, EX Gamer и HOF. Он имеет многослойный пластиковый кожух для защиты системы охлаждения и оборудован тремя вентиляторами. Система охлаждения требует три слота в высоту и включает алюминиевые ребра с несколькими тепловыми трубками.

Печатная плата (PCB) охватывает лишь две трети длины карты, что облегчает движение воздуха от третьего вентилятора и частично от второго прямо сквозь радиатор, обеспечивая отвод теплого воздуха через специальный вырез в задней панели. В отличие от некоторых аналогичных моделей, у этих вентиляторов отсутствуют элементы подсветки; единственный источник света — логотип GeForce RTX, расположенный в верхней части видеокарты. Хотя GALAX GeForce RTX 4080 SUPER 3X не имеет предустановленного разгона, производитель предлагает программный режим с оверклокингом в один клик.

В основе RTX 4080 SUPER лежит графический процессор AD103, который использует свои мощности благодаря 10 240 CUDA ядрам, 80 RT ядрам, 320 Tensor ядрам, 112 ROP и 320 текстурным блокам. Этот GPU располагает внушительным объемом L2 кэша — 64 МБ, что способствует эффективной обработке данных. Что касается характеристик памяти, видеокарта оснащена 16 ГБ GDDR6X, работающей на скорости 23 Гбит/с через 256-битный интерфейс.