Инициатива поступила после инцидента в Вологде, где водитель начал демонстрировать свои умения у здания городской мэрии.

В Вологде предложили запретить уличный дрифт на уровне законодательства. Этот шаг был спровоцирован инцидентом с одним из водителей, который решил устроить «дрифт» у здания городской мэрии.

Запись этого происшествия стала доступна в Telegram-канале губернатора областного региона. Правоохранителям удалось установить личность водителя, и он впоследствии извинился перед всеми, кому мог причинить неудобства.

Представитель местного совета, Любовь Царёва, предложила инициативу, которая направлена на законодательное оформление термина «дрифтинг». Главная цель заключается в том, чтобы запретить данное явление за пределами специально отведённых для этого мест, то есть на участках дорог общего пользования. Ожидается, что этот термин может быть включён в Правила дорожного движения наряду с понятием «опасное вождение». На данный момент от Госдумы не поступало ответов на данное предложение.

Также накануне стало известно, что в России планируется повышение штрафов за повторное управление автомобилем без действующей страховки ОСАГО. Если раньше штраф составлял 800 рублей, то теперь его сумма увеличится до 3000–5000 рублей. С 2026 года начнётся рассылка постановлений, основанных на данных с камер видеонаблюдения.