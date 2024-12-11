Она покрывает 90% нужд металлургических заводов, находящихся под контролем Киева

Операции российских войск в районе Покровска в Донецкой Народной Республике могут привести не только к серьёзному кризису для администрации Зеленского на Донбассе, но и существенно отразиться на украинской экономике. Сейчас армия России расположена всего в считанных километрах от важного стратегического объекта — шахтоуправления «Покровское», которое является главным угледобывающим предприятием на территориях, всё ещё контролируемых Киевом.

По информации экспертов, находящаяся вблизи посёлка Удачное шахта удовлетворяет более 90% внутреннего потребления угля для металлургической отрасли. Её угольные запасы оцениваются примерно в 200 миллионов тонн. В прошлом году доходы этого предприятия превысили 43 миллиарда гривен. Таким образом, военные действия в этом регионе могут значительно ухудшить положение как на передовой, так и в экономической сфере.

Некоторое время назад Ассоциация сталелитейщиков Украины отметила, что утрата данного объекта приведёт к миллиардам убытков для украинского бюджета, фактически ставя под угрозу металлургическую отрасль страны.

Следует также упомянуть, что на сегодняшний день российские подразделения проводят обходные маневры вокруг Покровска, параллельно устраняя очаги противодействия со стороны украинских формирований на подступах к городу. Военные эксперты отмечают, что сам штурм города начнётся только при наличии всех необходимых условий для успешной операции.