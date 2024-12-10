Она должна была выйти уже сегодня, но компания выпустила лишь тестовый патч.

iOS 18.2 — одно из наиболее значительных обновлений после выхода iOS 18, поскольку Apple внедрит в него ключевые функции ИИ, включая интеграцию ChatGPT для Siri, а также инструменты Image Playground, Genmoji, и многое другое. Разработчики уже могут скачать и установить последнюю версию обновления iOS 18.2 на свои iPhone через приложение «Настройки» на устройстве.

Внедрение ChatGPT значительно повысит уровень интеллекта Siri. Новый инструмент от компании Image Playground предоставит пользователям возможность создавать изображения, а Genmoji позволит генерировать уникальные эмодзи, чтобы владельцы iPhone могли лучше передавать свои эмоции в текстовых сообщениях.

Однако, Apple похоже отложила релиз iOS 18.2 из-за ряда сложных дополнительных функций, включённых в обновление. Компания, вероятно, работает над тем, чтобы обеспечить более отзывчивый пользовательский интерфейс и устранить возможные ошибки. Релиз может состояться в четверг, как это было с первой сборкой. Это даст Apple несколько дополнительных дней для устранения недостатков и проблем в обновлении.

Если iOS 18.2 не появится в четверг, можно предположить, что оно выйдет на следующей неделе, скорее всего в понедельник или вторник, так как компания стремится придерживаться своего обычного графика выпуска.