Данный автомобиль был построен 113 лет назад и является единственным сохранившимся экземпляром этой модели

Аукционный дом RM Sotheby's в феврале представит на торги уникальный спорткар под названием Laurin & Klement Type S2 Sportswagen. Этот автомобиль был создан в 1911 году в Богемии Вацлавом Лаурином и Вацлавом Клементом, которые считаются основателями бренда Skoda. Type S2 выделяется своей необычной для своего времени компоновкой моторного отсека и активным аэродинамическим элементом на задней части. На сегодняшний день сохранился лишь единственный экземпляр этой модели, стоимость которого, по оценкам экспертов, составит от 100 до 150 тысяч долларов.

Laurin & Klement Type S2 Sportswagen оснащён двухцилиндровым оппозитным двигателем, однако, его технические характеристики не уточняются. Странная форма передней части автомобиля, характерная для данного периода, объясняется тем, что радиатор расположен позади двигателя.

Первым обладателем автомобиля, созданного в качестве спортивной модели, стал известный гонщик и новатор начала XX века барон Лео Хаан. Именно он оснастил модель Type S2 колпаками для колёс и необычным «плавником» в задней части. Этот аэродинамический элемент, выполненный из дерева и обтянутый брезентом, был механически связан с рулевым управлением, что позволяло ему двигаться синхронно с поворотами колёс. Так гонщик пытался минимизировать склонность автомобиля к заносу.

Кроме барона, у этого редкого спорткара был лишь один частный владелец, который хранил его около 40 лет — до 1964 года, когда Type S2 Sportswagen передали в музей. Следует отметить, что хотя спорткар периодически перекрашивали, он так и не подвергался полной реставрации и по сути сохранил свой первоначальный вид, как в момент первого старта.