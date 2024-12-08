При переводе качества картинки в FullHD, частота обновления повышается до 320 Гц

Компания ASUS, один из ведущих игроков на рынке компьютерного оборудования, анонсировала свой новый игровой монитор, который предлагает передовые функции и характеристики.

Официальная презентация устройства состоится на выставке CES 2025, однако, некоторые подробности уже доступны благодаря анонсу от компании. Игровой монитор ROG Strix XG32UCG оснащён уникальными режимами отображения, что делает его привлекательным выбором для геймеров. Пользователи имеют возможность переключаться между разрешениями 3840х2160 пикселей при 160 Гц и 1920х1080 пикселей при 320 Гц, что позволяет им адаптировать монитор под индивидуальные игровые потребности, делая его отличным выбором как для ААА-игр, так и для интенсивных киберспортивных соревнований.

Данная модель имеет 31,5-дюймовый экран с быстрой IPS-технологией и работает с FreeSync Premium, а также G-SYNC, что обеспечивает плавный и качественный игровой процесс. С новейшими интерфейсами подключения, XG32UCG предоставляет все необходимые функции для профессиональных и требовательных геймеров. Кроме того, наличие ASUS DisplayWidget Center позволяет пользователям настраивать качество изображения, используя различные функции, включая улучшения с помощью искусственного интеллекта, такие как Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost и технологию ASUS Aura Sync.