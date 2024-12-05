Аналитики считают, что в следующем году цены на нефть могут снизиться до 60 долларов за баррель

Представители стран ОПЕК+ сообщили, что возобновление добычи нефти было отложено на три месяца. Это уже третий случай, когда данное решение откладывается, поскольку цены на нефть падают из-за избытка предложений.

Коалиция пересмотрела график увеличения объёмов поставок. Ранее в ОПЕК+ планировали начать с увеличения на 180 000 баррелей в день в январе следующего года. Теперь же эта мера будет введена лишь в апреле, а сокращение добычи будет происходить более медленно, чем ожидалось.

Источник сообщил, что Объединённые Арабские Эмираты не планируют повышать уровень добычи до апреля. Ранее стране было предоставлено право постепенно увеличивать объём на 300 000 баррелей в день каждый месяц, начиная с января, в знак признания её инвестиций в инфраструктуру добычи.

Летом организация впервые объявили о возобновлении объёмов добычи с темпом в 2,2 млн баррелей в день, вводя месячные увеличения. Однако эти планы столкнулись с трудностями из-за снижения нефтяного спроса в Китае, который является главным потребителем. В то же время поставки из США, Бразилии и Канады выросли. Согласно данным Международного энергетического агентства, к 2025 году мировые рынки могут столкнуться с избытком нефти, даже если ОПЕК+ не увеличит добычу ни на баррель.

Цены на нефть упали приблизительно на 18% с начала июля, поскольку крупные игроки не обратили внимания на беспорядки на Ближнем Востоке и сосредоточились на замедлении темпов роста экономики Китая. Такие компании, как Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., прогнозируют, что стоимость нефти продолжит снижаться до 60 долларов в следующем году.