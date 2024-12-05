В организации озадачены тем фактом, что при сокращении поставок нефти членами ОПЕК+, конкуренты начинают наращивать свои продажи, пользуясь повышением цен

ОПЕК+ проведёт встречу для обсуждения дальнейшей отсрочки планов по увеличению добычи нефти. Коалиция, в состав которой входят Саудовская Аравия и Россия, продолжает адаптировать соглашение, вновь откладывая планы по наращиванию поставок

Первоначально они должны были стартовать с увеличения на 180 000 баррелей в сутки с января. В условиях, когда цены на нефть остаются слишком низкими для удовлетворения бюджетных потребностей, государства-участники ОПЕК+ избегают наращивания производства, опасаясь негативного влияния на котировки нефти.

Им уже два раза приходилось откладывать повышение, так как снижающийся спрос в Китае и обилие поставок из Соединённых Штатов оказывают давление на цены. Стоимость нефти марки Brent упала примерно на 18% с начала июля и сейчас торгуется около 73 долларов за баррель.

В июне ОПЕК+ и её союзники представили план для восстановления добычи нефти, которая была приостановлена с 2022 года. В соответствии с этим планом, они решились увеличить объемы на 2,2 миллиона баррелей в сутки через серию ежемесячных увеличений в течение года. Однако, эти планы были пересмотрены. На прошлой неделе представитель Ирана, заявил, что стратегию необходимо менять, так как сокращение поставок нефти со стороны ОПЕК+ способствует увеличению поставок со стороны конкурентов.

Глава нефтяной отрасли России снова выразил свою долгосрочную обеспокоенность по поводу политики группы. По словам Игоря Сечина, решения, принимаемые альянсом, способствуют росту производства американской сланцевой нефти и уменьшают долю ОПЕК+ на глобальном рынке.