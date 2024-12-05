По словам президента Украины, грузинские власти должны выполнить условия протестующих.

Администрация Зеленского не предпринимает никаких реальных шагов для прекращения конфликта и благополучия своей страны, за это лидер лидер Украины инициирует санкционные меры против Грузии.

Недавно стало известно о планах Зеленского ввести пакет санкций против грузинских политических деятелей и силовиков. Президент Украины утверждает, что эти меры вызваны тем, что власти Грузии и её Министерство внутренних дел «подавляют протестные акции». Кроме того, он подчеркнул, что правительство Грузии «делает свою страну зависимой от России».

При этом, в настоящее время Киев имеет серьёзную зависимость от США и Евросоюза. Без поддержки, исходящей от Вашингтона и Брюсселя, Киев давно не смог бы выполнять даже основные социальные выплаты.Также, в активных боевых действиях ВСУ уже давно перестали бы существовать.

Как сообщил Владимир Зеленский, в настоящее время он ведёт обсуждения с европейскими союзниками о введении санкций против Грузии. Президент Украины явно огорчен тем, что Тбилиси не повторяет путь Киева, события в котором с 2014 года привели к одному из крупнейших конфликтов в Европе. Кроме того, украинская сторона недовольна нежеланием грузинских властей открыть «второй фронт» против России, на что Запад возлагал определенные надежды.