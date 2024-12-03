Стоимость старшей модели составит 249 долларов, а его производительность на 10% выше, чем у RTX 4060

Сегодня компания анонсирует новую серию графических карт на базе архитектуры Xe2 — Battlemage B-Series. Данная линейка ориентирована на широкую аудиторию геймеров, акцентируя внимание на разрешениях 1440p и 1080p.

Чип может иметь до пяти рендер-срезов, каждый из которых включает четыре ядра Xe2, что суммарно дает 20 ядер Xe2. В каждом ядре Xe2 находятся 8 512-битных векторных движков, 8 2048-битных XMX-движков, а также усовершенствованный кэш L1/SLM на 256 КБ. Ядра Xe2 дополнены специальным блоком для трассировки лучей, при этом каждый рендер-срез включает по четыре блока Sampler, Geometry, Rasterizer, HiZ и два блока для Pixel Backend.

Согласно информации от Intel, дискретный графический процессор Battlemage BMG-G21 демонстрирует значительное увеличение производительности — на 70% на ядро Xe и улучшение производительности на ватт на 50% по сравнению с предыдущим поколением. Обновлённая IP Xe2 обеспечивает сокращение времени выполнения задач в сравнении с архитектурой Alchemist, что позволяет более эффективно использовать кремний и повышает общую производительность.

Видеокарта Intel Arc B580 представляет собой самое производительное решение на сегодняшний день. Она оснащена 20 ядрами Xe2, распределенными по пяти рендеринг-слайсам, с 20 блоками для трассировки лучей, 160 XMX AI Engines и тактовой частотой до 2670 МГц. В арсенале устройства имеется 12 ГБ GDDR6 памяти, работающей через 192-битный интерфейс, обеспечивающей пропускную способность до 456 ГБ/с. Максимальное потребление энергии составляет 190 Вт, и для питания используется один 8-контактный разъем. Интерфейс подключения — PCIe 4.0 x8. Графический процессор поддерживает все современные технологии аппаратного ускорения. В наличии три выхода DP2.1 и один HDMI 2.1.

Второй вариант — Intel Arc B570, которая включает 18 ядер Xe2, также имея 5 рендер-слайсов, 18 RT-блоков и 144 XMX AI Engines. Тактовая частота этого устройства достигает 2500 МГц, а объем памяти составляет 10 ГБ GDDR6 с 160-битным интерфейсом, что обеспечивает пропускную способность 380 ГБ/с. Потребление здесь — 150 Вт, а возможности подключения аналогичны модели B580.

Согласно утверждениям, Intel Arc B580 обеспечивает прирост производительности на 24% по сравнению с Arc A750, что является значительным улучшением, особенно учитывая, что цена Arc A750 составляет те же $249. В то же время, если сравнить его с конкурентами, сообщается, что Intel Arc B580 на 10% быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 4060, которая стоит примерно на $50 дороже и имеет 8 ГБ видеопамяти.

Другие сравнительные данные, представленные Intel, касаются производительности растеризации и трассировки лучей по сравнению с NVIDIA RTX 4060 и AMD RX 7600. Arc B580 демонстрирует до 32% более высокую производительность в растеризации, оставаясь при этом более доступным вариантом, а также предлагает улучшенную производительность RT по сравнению с конкурентами.

Дополнительная видеопамять позволяет Intel позиционировать свои карты как решения для разрешения 2K. С более чем 10 ГБ VRAM видеокарты Arc B580 и B570 могут обеспечивать высокий уровень производительности при использовании текстур высокого качества. Intel предлагает геймерам более щедрые объёмы VRAM по разумным ценам, что является стратегическим шагом для привлечения игроков, которые давно ожидали обновлений в категории видеокарт стоимостью до 250 долларов.

Что касается даты выхода, то Intel Arc B580 будет доступна для покупки с 13 декабря по цене 249 долларов, включая различные версии, среди которых Limited Edition, в то время как Intel Arc B570 появится в продаже с 16 января 2025 года по цене 219 долларов в нескольких вариантах.