Данные игры находились в каталоге магазина с 2019 года

Первые две игры серии Warcraft будут исключены из библиотеки GOG 13 декабря. Несмотря на то, что Blizzard продолжит их прямые продажи, версии этих классических игр на GOG считаются более оптимизированными.

Данные проекты были доступны на GOG с марта 2019 года. Тем не менее, Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft 2: Tides of Darkness исчезнут из магазина 13 декабря. Все, кто приобретёт игры до указанной дата, смогут загружать и играть в них без ограничений. В своем официальном заявлении GOG выразила сожаление по поводу этой ситуации. Компания не уточнила причину удаления.

Период отсутствия этих игр в списке может указывать на их связь с ремастерами Warcraft 1 и 2, которые Blizzard анонсировала 13 ноября в рамках мероприятия, посвященного 30-летию серии. Одной из версий является той факт, что компания переживала, чтобы оригиналы не затмили продажи обновлённых версий. Более вероятное объяснение заключается в том, что Blizzard предпочла не распространять их через сторонние платформы. В итоге, Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft 2: Tides of Darkness по-прежнему доступны для покупки на Battle.net, где они предлагаются вместе с ремастерами.

13 декабря станет грустным днем для поклонников Warcraft, так как версии классических игр на GOG получили признание как более удачные, чем их аналоги на Battle.net. Это связано с тем, что GOG адаптировала Warcraft 1 и 2 для современных систем, предоставив поддержку высоких разрешений, локальный мультиплеер и множество улучшений. Хотя некоторые считают оригиналы устаревшими с появлением ремастеров, их удаление с GOG представляет собой серьёзное поражение для усилий по сохранению качественных игровых проектов.