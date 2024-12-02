Компании начали накапливать ключевые компоненты в ожидании повышения пошлин после прихода Трампа

Похоже, что технологическая сфера ожидает значительных перемен в политике с приходом новой администрации в Белом доме. Новый президентский срок Трампа будет сопровождаться введением высоких тарифов, которые могут сильно повлиять на цепочку поставок. Политический деятель собирается установить тарифы на экспорт из стран, таких как Мексика, Тайвань и Китай, — до 25% на все товары. Это решение, скорее всего, окажет наибольшее воздействие именно на рынок технологий.

Согласно недавнему отчету Nikkei Asia, крупные компании в технологическом секторе, такие как Microsoft, HP и Dell, начинают «накопление» компонентов, чтобы избежать увеличения затрат, которые неизбежно возникнут. В этом же отчёте указывается, что Microsoft попросила своих поставщиков ускорить процесс производства, в первую очередь для облачных решений, и одновременно предложила поставщикам покинуть страны, на которые будут введены новые пошлины.

Компании рекомендовали своим поставщикам ускорить процесс производства в ближайшие месяцы. В настоящий момент идёт разработка стратегии для снижения зависимости от китайских поставщиков, чтобы минимизировать влияние тарифов на общий доход. Основная идея заключается в переносе производственных мощностей в другие страны, поскольку введение тарифов выглядит неизбежным.

В недавнем отчёте CTA упоминалось, что введение тарифов может привести к значительному увеличению цен на потребительскую электронику. Это затронет прежде всего смартфоны, ноутбуки и планшеты, а также другие подключенные устройства, игровые консоли и компьютерные аксессуары.

Хотя Трамп может приводить свои доводы в защиту тарифной политики, это отвлечет внимание потребителей от определённых рынков, что в свою очередь может привести к снижению доходов американских компаний, что не выгодно для экономики США.