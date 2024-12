Команде сборщиков потребовалось 6 месяцев и 5000 долларов, чтобы собрать подобное устройство

Сборщики эксклюзивных компьютеров из Billet Labs представили игровую систему, которая внешне напоминает тостер. Создать одновременно мощный и стильный ПК – задача не из легких, однако, некоторые стремятся к ещё большему. Этот игровой компьютер впечатляет не только своими техническими характеристиками, но и тем, что он достаточно компактный.

Тематика сборок любимых персонажей и игр – это привычное дело среди поклонников ПК. За последнее время фанаты собрали официальные компьютеры, вдохновленные Starfield и Last of Us, но техника, основанная на идеях бытовых приборов, встречается реже. Как бы нелепо это ни звучало, трудно не оценить мастерство, которое необходимо, чтобы разместить все высококачественные элементы, находящиеся в тостере, в корпусе всего 13 литров.

Команда Billet Labs поделилась на Reddit своим тостером с подходящим названием, задокументировав процесс его создания на YouTube. Характеристики тостера включают: Графический процессор RTX 4090, процессор Intel Core i9 14900K, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD на 4 ТБ с пропускной способностью 12 400 Мбит/с, SSD на 4 ТБ с пропускной способностью 7200 Мбит/с и блок питания на 1300 Вт.

По информации из обсуждения на Reddit, Billet Labs потратили 6 месяцев и более 5000 долларов на комплектующие для сборки этого тостера. Это целое вложение времени и денег, учитывая стоимость компонентов. Billet Labs отметили, что счастливчик, ставший обладателем такого ПК, приобрел его по выгодной цене благодаря партнёрским ссылкам на YouTube, однако, без таких предложений цена была бы значительно выше.