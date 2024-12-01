Пользователям придётся внимательнее следить за состоянием своих графических ускорителей.

Ранее в сети уже поднимался вопрос о том, каким образом работает гарантийное обслуживание на видеокарты и другие комплектующие компьютерной техники. Не так давно один из ведущих вендоров изменил условия своего сервиса по ремонту и RMA для России.

Еще осенью на официальном российском сайте компании Gigabyte главными требованиями были: отсутствие механических, термических и химических повреждений, каких-либо конструктивных изменений, а также пользователю запрещалось проводить ремонт самостоятельно или даже силами стороннего сервисного центра. Последнее, судя по всему, подразумевало наличие всех оригинальных компонентов и следов пайки. Помимо этого в видеокарте должен был сохраниться весь заводской термоинтерфейс. Весь перечень причин на отказ был представлен на сайте www.gigabyte.ru.

Последний пункт фактически запрещал вскрывать товар, так как после такой процедуры пользователю необходимо заменить как минимум термопасту на видеочипе. В случае самоличного обслуживания карты при дальнейшем обращении в сервисный центр, производитель мог отказать в гарантии. Другими словами, всё, что касалось обслуживания видеокарт, замена интерфейса, вскрытие для чистки и тому подобное, полностью ложилось на плечи авторизованного сервисного центра.

Однако, с новыми условиями компании некоторые обязательства переходят на самих пользователей. Теперь при нажатии вкладки «Гарантия» на российском сайте, пользователей переправляет на международный сайт gigabyte.com.

В новых правилах Gigabyte не исключает возможность самостоятельной чистки товара, технического обслуживания, но они не должны повлечь за собой какой-либо неисправности. Однако, всё же сложно сказать, отремонтирует ли в дальнейшем сервисный центр товар, на которым была повреждена заводская пломба. Вероятно, товар будет принят СЦ, но возвращен после выявления каких-либо следов вскрытия. Также трудно сказать, по каким критерием будут оцениваться «правильные» обслуживание и чистка, от «неправильных». Также производитель внёс пункты, предусматривающий аннулирование гарантии в случае «небрежности, ненадлежащего обслуживания или использования в ненормальных условиях».

Между тем, в сети уже появляются первые случаи с отказом в гарантии по изменённым условиям Gigabyte.

Судя по всему, у пользователя из-за попадания пыли вышел из строя один вентилятор системы охлаждения, что повлекло за собой повышение температуры GPU с последующими вытекающими. Однако, в заключении СЦ также есть некоторые нюансы. К примеру, о каких экстремальных факторах заявлено в заключении и как они были выявлены? Ранее ваш покорный слуга уже делился своим положительным опытом касательно отечественных магазинов. Однако, судя по всему, гарантийная политика за минувшие годы существенно изменилась.