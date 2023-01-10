Проще списать всё на самого пользователя

Приобретая товар в российском магазине человек в немалой степени рассчитывает на то, что при возникновении неполадок он сможет без проблем сдать технику по гарантии, где ему ее бесплатно отремонтируют, либо в случае невозможности проведения ремонта обменяют на аналогичную или вернут потраченные деньги. Однако, в последнее время наблюдаются повальные случаи отказа от выполнения гарантийных обязательств торговыми сетями.

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К примеру, владелец видеокарты Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro столкнулся с проблемой — у нее перестал вращаться один из вентиляторов системы охлаждения. Довольно простая процедура по замене обернулась тем, что из ремонта карта вернулась уже полностью неработоспособной. В акте гарантийного обслуживания указано, что на плату было произведено внешнее воздействие, приведшее к поломке, то есть она будто бы была повреждена самим пользователем.

В другом случае фигурирует MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X, у которой также наблюдалась проблема с вентиляторами, выражающаяся в их неравномерной работе и приводящая к возникновению вибраций. И в данном случае виноватым остался владелец, который, якобы не осуществлял должного ухода за видеокартой, вовремя не удалял пыль, и тем самым нарушил условия эксплуатации. Как позже было обнаружено, при разборке сервис повредил заводские термопрокладки, которые практически не подлежат восстановлению.

Во множестве других случаев людей просто разворачивают обратно, ссылаясь на то, что видеокарта — это технически сложный товар (ТСТ), который имеет иной порядок возврата. Данное утверждение не соответствует действительности, так как ТСТ может быть признан системный блок в сборе, но не его отдельные компоненты.

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В целом, на рынке графических ускорителей наблюдается тенденцию к постепенному снижению значимости гарантии. Переплату за мнимое ощущение безопасности лучше направить на приобретение модели более качественной компонентной базой и производительной системой охлаждения, что не только реально поспособствует увеличению срока службы изделия, но и положительно повлияет на опыт от эксплуатации из-за владения более качественным устройством в целом.