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Zelikman
В Inno3D подтвердили, что запуск видеокарт GeForce RTX 5000 произойдёт на CES 2025
Представитель вендора заявил, что начнёт получать чипы для своих видеокарт уже в середине декабря

 Канал Pichau на YouTube недавно провёл продолжительную прямую трансляцию в честь Чёрной пятницы, продлившуюся свыше 11 часов, в ходе которой обсуждалось различное компьютерное оборудование. В какой-то момент в эфире появилась представительница Inno3D, что дало возможность зрителям немного ознакомиться с новинками графических процессоров серии RTX 50.

 Один из присутствующих на трансляции задал ей вопрос о дате запуска RTX 50, и она сообщила, что модель RTX 5090 появится через три недели. Однако, после этого заявления она выглядела беспокойной и попыталась уточнить, добавив, что официальное анонсирование графических процессоров NVIDIA RTX 50 состоится на выставке CES 2025. Возможно, в своём первом комментарии она имела в виду, что Inno3D сможет получить новые графические процессоры через три недели, поскольку представить или выпустить их до официального объявления NVIDIA невозможно.

 Главные производители графических процессоров, такие как NVIDIA и AMD, обычно отправляют свои чипы партнёрам, занимающимся производством плат, для тестирования и подготовки индивидуальных версий перед официальным запуском. После того как NVIDIA представит свои версии Founders Edition на выставке CES, производители платформ также выпустят свои системы охлаждения и модели с заводским разгоном.

 Ранее сообщалось, что NVIDIA намерена одновременно выпустить свои топовые модели GeForce RTX 5090, 5090D (для китайского рынка) и RTX 5080, после чего через месяц последуют RTX 5070 Ti и 5070. Ожидается, что Зелёный гигант также анонсирует другие видеокарты серии в первом квартале 2025 года, но только после выхода карт 5070.

#nvidia #видеокарты #технологии #inno3d
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