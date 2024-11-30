Представитель вендора заявил, что начнёт получать чипы для своих видеокарт уже в середине декабря

Канал Pichau на YouTube недавно провёл продолжительную прямую трансляцию в честь Чёрной пятницы, продлившуюся свыше 11 часов, в ходе которой обсуждалось различное компьютерное оборудование. В какой-то момент в эфире появилась представительница Inno3D, что дало возможность зрителям немного ознакомиться с новинками графических процессоров серии RTX 50.

Один из присутствующих на трансляции задал ей вопрос о дате запуска RTX 50, и она сообщила, что модель RTX 5090 появится через три недели. Однако, после этого заявления она выглядела беспокойной и попыталась уточнить, добавив, что официальное анонсирование графических процессоров NVIDIA RTX 50 состоится на выставке CES 2025. Возможно, в своём первом комментарии она имела в виду, что Inno3D сможет получить новые графические процессоры через три недели, поскольку представить или выпустить их до официального объявления NVIDIA невозможно.

Главные производители графических процессоров, такие как NVIDIA и AMD, обычно отправляют свои чипы партнёрам, занимающимся производством плат, для тестирования и подготовки индивидуальных версий перед официальным запуском. После того как NVIDIA представит свои версии Founders Edition на выставке CES, производители платформ также выпустят свои системы охлаждения и модели с заводским разгоном.

Ранее сообщалось, что NVIDIA намерена одновременно выпустить свои топовые модели GeForce RTX 5090, 5090D (для китайского рынка) и RTX 5080, после чего через месяц последуют RTX 5070 Ti и 5070. Ожидается, что Зелёный гигант также анонсирует другие видеокарты серии в первом квартале 2025 года, но только после выхода карт 5070.