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Zelikman
В Туле начнётся производство гибридных кроссоверов Haval
Предположительно, речь идёт о моделях Haval H-Dog

 На производственной линии завода Haval в Тульской области начнётся выпуск гибридной модели. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на декларацию, полученную российским офисом бренда. Документ подтверждает начало серийного производства новинки. По информации издания, предполагается, что речь идёт о гибридном кроссовере Haval H-Dog, также известном как Dargo второго поколения.

 Haval Dargo, представленный в Китае, предлагает различные варианты гибридных силовых агрегатов с разнообразными системами привода. В самой продвинутой версии задние колёса приводятся в движение электрическим мотором. Этот вседорожник обладает мощностью 378 лошадиных сил и крутящим моментом в 750 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 6,3 секунды. 

 О перспективах выхода данной модели на российский рынок говорили ещё в конце прошедшего года. В планах было название Dargo Max, а также наличие двух модификаций: с традиционным 2,0-литровым ДВС и с гибридной установкой, основанной на полуторалитровом моторе. В обоих случаях автомобиль должен был иметь полный привод.

 Расширение модельного ряда Haval может быть связано со стремлением войти в растущий сегмент рынка, где продажи гибридных автомобилей в России растут быстрее, чем у электромобилей. За первые десять месяцев 2024 года спрос на гибриды увеличился в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

 В конце ноября появилась информация, что Haval планирует наладить производство кроссовера M6 на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, так как мощности в Туле уже не справляются с потребностями. С другой стороны, компания осуществляет модернизацию своего завода, что должно привести к увеличению объемов производства с 150 до 200 тысяч автомобилей в год.

#россия #автомобили #рынок #haval #гибриды #dargo #h-dog
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