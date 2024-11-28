Новая видеокарта Intel Arc B580 засветилась в нескольких зарубежных торговых сетях

Появилась новая утечка о грядущих видеокартах Intel Arc Battlemage. Согласно свежему отчёту, вызвавшему большой интерес в интернет-пространстве, стали известны ценники на новые графические ускорители «Синего гиганта».

Согласно инсайдеру Momomo_us, когда новые видеокарты поступят в продажу, будет доступна версия Intel Arc B580 Limited Edition. Из полученных сведений следует, что стоимость это модели составит примерно 250 долларов. В некоторых источниках также была зафиксирована цена в 246 долларов.

Если утечка о стоимости окажется верной, то Intel Arc B580 будет дороже, чем A580, который вышел в 2023 году по цене всего 179 долларов. Однако, цена всё равно окажется ниже, чем 289 долларов за Intel Arc A750, представленный в 2022 году.

Согласно имеющимся слухам, Intel Arc B580 сможет похвастаться 20 ядрами Xe2, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 и тактовой частотой в 2,8 ГГц. Последние сведения указывают на то, что анонс может состояться в декабре, перед тем как Nvidia и AMD представят свои новинки в области геймерских видеокарт в январе.

На данный момент неясно, сколько моделей графических процессоров Intel Battlemage будет выпущено. Компания не дала комментариев по слухам, касающимся своих новых видеокарт.