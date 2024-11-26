Бронированный автомобиль оценивается в 64,5 миллиона рублей

В Российской Федерации в первый раз на продажу был выставлен лимузин Аурус Сенат с пробегом. Один из автосалонов предлагает бронированную модель, произведённую в 2020 году и проехавшую 117 000 километров. Стоимость автомобиля составляет 64,5 миллиона рублей.

Лимузин имеет чёрный окрас. Внутри он оформлен из натуральной кожи и дополнен множеством деревянных элементов. Среди дополнительных опций можно отметить выдвижной ЖК-экран для пассажиров на заднем сидении, стеклянную перегородку за водителем с регулируемым уровнем светопропускания, а также холодильник и мини-бар.

Бронированный вариант модели Сенат соответствует высшему уровню защиты для легковых транспортных средств — классу VR10. В числе используемых факторов безопасности — защита от взрывов для днища и крыши, системы очистки воздуха и пожаротушения, интерком для связи с окружающими, защищённый топливный бак и шины, устойчивые к проколам.

Двигатель остался таким же, как в стандартных версиях. Под капотом находится V8 объемом 4.4 литра с турбонаддувом, дополненный электрической системой. Общая мощность составляет 598 лошадиных сил. Мощность передаётся на все колёса через 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Длина лимузина достигает 6630 миллиметров.

Новая версия модели Сенат была официально представлена в начале мая. Серийный выпуск седанов и лимузинов для частных клиентов стартует лишь в конце 2025 года. Автомобиль получил обновления по всем параметрам, однако, технические характеристики двигателя остались неизменными.