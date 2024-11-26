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Zelikman
Компания Huawei представила свой новый 7,93-дюймовый складной смартфон Mate X6
Устройство вышло на рынок Китая, но уже в скором времени оно появится и в других регионах

  Анонс устройства прошёл в Китае, однако, глобальный релиз ожидается в ближайшие недели. Смартфон стал более тонким, имеет увеличенные экраны и другие улучшения. Это складной телефон формата книжки, выполненный из металла и стекла. На задней стороне размещены три камеры в круглом модуле.

  Huawei Mate X6 предлагает основной экран диагональю 7,93 дюйма с разрешением 2440 x 1880 пикселей. Максимальная яркость дисплея достигает 1800 нит. Это панель LTPO 2.0 с частотой обновления 120 Гц, также поддерживающая ШИМ-затемнение на уровне 1440 Гц. Внешний дисплей имеет размер 6,45 дюйма с разрешением 2440 x 2240. Его яркость достигает 2500 нит, и он тоже представляет собой LTPO 2.0 экран с частотой обновления 120 Гц, сохраняя ту же поддержку ШИМ-затемнения.

  В Китае устройство предлагается с двумя вариантами оперативной памяти: 12 ГБ и 16 ГБ, а также с тремя вариантами встроенной: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Хотя информация о процессоре отсутствует, существует мнение, что это может быть чип Kirin 9100. Основная камера на 50 мегапикселей, дополнена 40-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 48-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом.

  На внутреннем и наружном экранах установлены 8-мегапиксельные камеры, хотя их диафрагма немного различается. На устройстве в Китае предустановлена HarmonyOS NEXT. Телефон доступен в двух версиях: «Стандартная» и «Коллекционное издание». Эти модели различаются объёмом оперативной и встроенной памяти, а также в «Коллекционном издании» предусмотрена поддержка трёх спутниковых сетей. Кроме того, оно оснащено немного более мощным аккумулятором — 5200 мАч, в то время как стандартная версия имеет аккумулятор на 5110 мАч.

  Huawei Mate X6 обладает функцией проводной зарядки мощностью 66 Вт, беспроводной зарядки – 50 Вт, а также обратной беспроводной зарядки с мощностью 7,5 Вт. Габариты устройства в закрытом состоянии составляют 156,6 x 73,78 x 9,85 мм, а в открытом – 156,6 x 144,04 x 4,6 мм. Весит телефон 239 граммов. В конструкции данного телефона Huawei применила углеродное волокно и высокопрочный алюминий с прочностью в 550 МПа.

#китай #смартфон #huawei #mate x6
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