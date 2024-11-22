Об этом на своих ресурсах официально объявили GSC Game World

Сегодня GSC Game World заявила на своих ресурсах, что продажи STALKER 2: Heart of Chornobyl достигли отметки в один миллион копий, и что «еще больше» игроков присоединились к игре через Game Pass. Это не вызывает удивления, учитывая значительный интерес и списки желаний на Steam, которые игра накопила за последние годы.

Тем не менее, этого объема может быть недостаточно для покрытия расходов на разработку. На Gamescom 2024 GSC Game World поделились данным о том, что в студии трудится более 430 сотрудников, работающих над STALKER 2. В социальных сетях также подчеркивалось, что это только начало пути. В день выхода GSC Game World разместило открытое письмо к фанатам, в котором признала наличие недоработок, отмеченных в рецензиях на игру.

«В игре так много вещей, которыми мы невероятно гордимся. Тем не менее, STALKER 2 — это огромная игра. Мы понимаем, что в такой игре все еще могут быть шероховатости: мы буквально не выпускали ничего такого масштаба раньше. Мы абсолютно привержены тому, чтобы быть здесь, следить за вашими отзывами и быстро исправлять любые проблемы, требующие нашего внимания», — заявляют в компании.

Известно, что такие функции, как аппаратная трассировка лучей, инструменты для создания кроссплатформенных модификаций и многопользовательские режимы будут добавлены после релиза игры. Ultimate Edition STALKER 2: Heart of Chornobyl также включает возможность приобретения Season Pass, который обеспечит появление как минимум двух дополнительных контент-пакетов в будущем.