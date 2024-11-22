Изделия смогут выстреливать специальной сеткой на расстоянии 4-6 метров для сбития беспилотников ВСУ

В течение ближайших месяцы в российские вооруженные силы начнут поставляться беспилотники для перехвата, которые обладают возможностью сбивать другие летательные аппараты при помощи специальной сетки. По информации от Конструкторского бюро приборостроения «Полёт», серийное изготовление этих сеткомётов уже запущено.

Российские инженеры начали массовое производство нового типа беспилотника, который способен захватывать любые дроны украинских формирований, в том числе FPV-модели, используя уникальную сетку. Это устройство демонстрирует высокую эффективность на расстоянии 4-6 метров, а диаметр развернутой сети составляет 2 метра. Конструкция устройства является компактной и легкой, что позволяет применять его на небольших беспилотниках.

«В ближайшее время первая партия изделий будет направлена в зону Специальной Военной Операции для апробации. Спрос на изделие достаточно большой. Мы получаем хорошие отзывы от военнослужащих по поводу конструкции изделия», — отметили в бюро.

Устройство предназначено для одноразового использования. После его применения на дрон устанавливается новое. В конструкторском бюро считают, что складывать сетку прямо на поле боя для повторного использования невозможно. Это требует слишком много времени и не даёт гарантии, что повторный выстрел будет успешным, так как сетка может не раскрыться должным образом.