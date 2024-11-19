Однако, он отстаёт от мобильной RTX 4090 на 30%

M4 Max показывает превосходную производительность в играх, что подтверждают результаты тестов Blender. Blender Open Data представляет собой инструмент, позволяющий оценить работу как самого чипа, так и графического ускорителя.

Тесты в Blender предоставляет более релевантные данные о скорости работы в реальных условиях по сравнению с Geekbench. Согласно результатам Blender Open Data, M4 Max достиг 5208 баллов, что становится средним результатом по 28 тестам и ставит его практически уровне NVIDIA RTX 4080. Тем не менее, графический процессор M4 Max обошел RTX 3080 Ti и актуальную RTX 4070.

Хотя результаты для мобильного чипа действительно впечатляют, необходимо иметь ввиду размеры устройств, с которым сопоставляется M4 Max. Графическая система M4 Max интегрирована в сам процессор, тогда как RTX 3080 Ti и RTX 4070 занимают немалое пространство в настольных ПК. С точки зрения показателей производительности, M4 Max значительно отстаёт от ноутбуков с RTX 4090, которые показали средний результат на уровне 6863. В данном сравнении M4 Max слабее RTX 4090 почти на 30%.

Другим ключевым моментом, который следует учесть, является то, что чип M4 Max от Apple значительно экономнее в потреблении энергии по сравнению с решениями от NVIDIA. Это позволяет предположить, что M4 Max демонстрирует хорошую энергоэффективность, хотя и не является самым производительным чипом для ноутбуков на текущий момент.

Согласно тестам в Blender, настольная версия RTX 4090 занимает лидирующую позицию с результатом 10 880. Несмотря на то что M4 Max не достигает такого уровня производительности, ожидаемый чип M4 Ultra от Apple имеет потенциал, чтобы соперничать с ним.