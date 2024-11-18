Среди них оказались: Ferrari 812 Superfast, Ferrari LaFerrari, McLaren Elva и Bentley Continental GTC

Один из пользователей Reddit выложил снимок с места происшествия, в котором оказались задействованы сразу четыре суперкара. Учитывая текущее ценообразование некоторых из них, общая стоимость всех автомобилей, попавших в аварию, превышает 7 миллионов долларов. Однако, согласно предварительным данным, повреждения оказались не слишком серьезными — суперкары можно будет восстановить.

Согласно сообщениям, инцидент имел место на одной из горных трасс в австрийских Альпах во время спуска по серпантину. Водитель Ferrari 812 Superfast столкнулся с задней частью Ferrari LaFerrari, после чего обе машины догнали редкий McLaren Elva, который двигался впереди. Четвертым участником этого инцидента стал Bentley Continental GTC.

Согласно некоторым оценкам, LaFerrari является самым дорогим автомобилем из пострадавших в аварии. Этот суперкар был произведён в ограниченном количестве и давно вышел из производства, поэтому его стоимость может достигать около 5 миллионов долларов. McLaren Elva стоит примерно 1,8 миллиона, тогда как Ferrari 812 и Bentley Continental GTC варьируются в цене от 300 до 500 тысяч долларов.

Чтобы собрать аналогичную по стоимости аварию с участием российских автомобилей Lada Granta, понадобилось бы более 700 машин. В конце октября в Марокко произошёл инцидент с двумя Bugatti Veyron, которые столкнулись друг с другом и с грузовиком. Гиперкары получили значительно более серьёзные повреждения. Стоимость одной модели составляет около 2 миллионов долларов.