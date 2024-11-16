Однако, для этого пользователям придётся накопить 1,3 миллиона золотых монет

Как сообщается, Avowed, последнюю игру от Obsidian Entertainment, можно приобрести за золото и токены World of Warcraft. Стоит отметить, что процесс покупки довольно сложен и требует немалых усилий. Тем не менее, если пользователь имеет внушительные запасы золота в World of Warcraft, он может потратить их на покупку Avowed.

Для тех, кто не знаком с понятием токенов WoW и их назначением: внутриигровое золото может быть оценено в реальную валюту, если пользователю удастся продать его на аукционе в World of Warcraft. Чтобы продать золото, которое у вас есть, необходимо обменять его на жетоны WoW. Эти жетоны в основном предназначены для получения 30 дней игрового времени, не требуя подписки и использования реальных денег. Однако, для накопления золота потребуется приложить немалые усилия, так как оно может стоить довольно дорого, а цена жетонов WoW на бирже постоянно меняется.

Если у пользователя скопилось примерно 262 365 золота, он сможет приобрести один жетон WoW через Аукционный дом. Стоимость такого жетона равна 20 долларам. Однако, при его продаже пользователь получает примерно 15 долларов, так как Blizzard вычитает налоги с этой суммы.

Чтобы приобрести только стандартное издание Avowed, игрокам потребуется обменять пять жетонов WoW для получения необходимого баланса на платформе Battle.net. Для большинства пользователей собрать золото, соответствующее пяти жетонам WoW, практически невозможно, так как для этого потребуется собрать колоссальные 1,3 миллиона золотых монет. Достижение этой суммы потребует значительных усилий, связанных с постоянным гриндом, фармом и продажей ресурсов на аукционе, что зачастую не оправдывает затраченных усилий.