Имея 4 ядра и 4 потока с частотой 3,3 ГГц, данный чип предлагает производительность на уровне Intel Core i5 5015U

Компания Zhaoxin представила новое дополнение к своей линейке ноутбуков — модель Lenovo X1. В отличие от стандартных ноутбуков с процессорами Intel или AMD, этот использует процессор KX-6000G, который разработан самой Zhaoxin.

Модель KX-6000G была анонсирована два года назад для китайского рынка, однако, из-за недостаточной мощности она не могла конкурировать с Intel и AMD, соответственно, не использовалась в большинстве настольных ПК. Тем не менее, Lenovo решила внедрить этот процессор в свою продукцию, предлагая его как альтернативу для пользователей в Китае.

По информации от Zhaoxin, Lenovo X1 наделён KX-6000G для достижения высокой производительности и удовлетворения требований пользователей. Хотя он не является мощным в плане производительности, его определённо хватит для выполнения базовых задач. Ранее всплывшие тесты показывают, что этот процессор по своим возможностям сопоставим с Intel Core i5 5015U, набирая 1035 баллов в многопоточном тесте Geekbench 5.

Lenovo X1 выглядит практически так же, как стандартный Thinkpad X1 и имеет схожий углеродный корпус. Однако, он выделяется своей ультратонкой и легкой конструкцией: толщина составляет всего 13,9 мм, а вес всего 0,99 кг. Устройство оборудовано OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, что обеспечивает четкое изображение. На верхней рамке располагается веб-камера для видеозвонков.

Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой на светодиодах и предлагает три уровня яркости, которые можно настраивать. О характеристиках устройства в данный момент информации очень мало, и пока неизвестны возможные конфигурации оперативной памяти и накопителей.

Процессор Zhaoxin KX-6000G имеет 4 ядра и 4 потока с частотой 3,3 ГГц. Его встроенная графика поддерживает DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6 и разрешение до 4K. Компания Zhaoxin движется в направлении создания более производительных процессоров и уже анонсировала модель KX-7000G в этом году, которая приблизилась к уровню Intel Core i3 10100.