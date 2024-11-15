Акция связана с двадцатилетием игры Half-Life 2 и скорым выходом обновлённой версии с RTX.

Игра Half-Life 2 отмечает свое 20-летие, и недавно свет увидел её RTX версию в новом видео на YouTube, опубликованном NVIDIA. В честь юбилея этой культовой игры, компания проводит розыгрыш эксклюзивной видеокарты GeForce RTX 4080 Super, оформленной в стилистике игры, на которой изображен главный персонаж Гордона Фримена.

Half-Life 2, вышедшая в 2004 году, стала продолжением первой части. Хотя о Half-Life 3 пока нет никакой информации спустя два десятилетия, есть возможность увидеть RTX-версию игры. NVIDIA объявила о проведении розыгрыша на платформе X, где пользователи могут участвовать, поставив «лайк» под постом и оставив комментарий с хештегом #HalfLife2RTX. Второго победителя не будет, так как NVIDIA создала лишь один графический процессор на эту тему. Следовательно, RTX 4080 Super — это уникальное издание для геймеров.

RTX 4080 Super является преемником RTX 4080. Его цена составляет 1000 долларов, и он обеспечивает выдающуюся игровую производительность в разрешениях 1440p и 4K без необходимости дополнительных настроек. Эта карта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6X и 10240 CUDA-ядрами, что позволяет достигать более 60 кадров в секунду на максимальных графических настройках, даже в 4K для большинства игр. Кроме того, поддержка DLSS 3.0 и генерации кадров значительно увеличивает производительность.

Хотя точная дата выхода Half-Life 2 RTX пока неизвестна, есть надежды, что её выход уже не так далёк. Обычно такие акции проводятся ближе к выходу проекта.