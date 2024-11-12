Сообщается, что за счёт технологий искусственного интеллекта, автомобиль сможет обучаться и улучшать свои алгоритмы





Компания Chery представила первое изображение кузова своего нового флагманского кроссовера Tiggo 9, а также начала раскрывать подробности о его оснащении. Модель будет оборудована передовой парковочной системой APA, в которой используются элементы искусственного интеллекта. По официальным данным, продажи Tiggo 9 в России должны начаться в ближайшее время.

Парковочный ассистент на Tiggo 9 работает с помощью системы кругового обзора и ультразвукового радара. Он способен выполнять парковку как параллельно, так и перпендикулярно или по диагонали, а также осуществлять маневры как вперед, так и назад.

Элементы искусственного интеллекта дают возможность парковщику обучаться и улучшать алгоритмы, что способствует оптимизации его работы в различных условиях парковки. Более того, система имеет память траекторий, что дополнительно упрощает процесс парковки в аналогичных ситуациях.

В сентябре компания Chery представила первое изображение интерьера Tiggo 9, предназначенного для российского рынка. В стране этот кроссовер будет оснащён, например, семиместным салоном и медиа-системой с центральным дисплеем площадью 15,6 дюйма. Технические характеристики будущего флагмана пока что официально не раскрыты.