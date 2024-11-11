Позже на российском рынке появится новая марка автомобилей

Компания AGR Automotive Group (ООО АГР) зарегистрировала в России новую марку Novo, а также разработала для неё уникальный логотип. Этот бренд относится к некому классу автомобилей, как отмечают источники.

AGR является предшественником компании «Фольксваген Груп Рус», которая сменила владельца в прошлом году. В настоящее время ей принадлежат ранее находившиеся под контролем немецкого концерна заводы в Калужской области, а также бывшие предприятия Hyundai и GM в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге компания AGR в настоящее время занимается сборкой автомобилей марок Hyundai и Kia, которые теперь известны под названием Solaris. Калужский завод также был перезапущен. В августе были озвучены планы по производству 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года. Официальной информации по данному проекту практически нет. Ранее предполагалось, что в Калужской области будут собираться автомобили марки Chery из машинокомплектов. Вероятно, именно эти автомобили будут продаваться в России под новым брендом Novo.

Также в начале этого месяца стало известно, что госкорпорация «Ростех» в сотрудничестве с одним китайским партнером собирается открыть новое производственное предприятие по сборке автомобилей. Оно планируется на территории Подмосковья или в Сибири и будет характеризоваться высокой степенью автоматизации производственных процессов.