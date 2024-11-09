По словам гендиректора компании, проблема кроется в недостаточной оптимизации на уровне BIOS

Процессоры Intel Core Ultra 200S Arrow Lake показывают не те результаты в тестах игр, которые от них ожидали. Новые чипы оказались менее производительными в игровом контексте. В Intel также заявляют, что производительность в играх у этих процессоров должна была быть выше.

В недавнем интервью с Робертом Холлоком, вице-президентом и генеральным директором Intel, стало понятно, что первые испытания Core Ultra 200S не оправдали ожиданий. Холлок отметил, что падение производительности было вызвано множеством проблем как на уровне BIOS, так и на уровне операционной системы. Хотя он не уточнил конкретные детали, похоже, он косвенно упомянул о трудностях с оптимизацией процессоров Core Ultra 200S.

В чем заключаются проблемы, пока неясно. Однако Intel активно исследует данную ситуацию с целью её разрешения. По последним сведениям, ожидается, что исправления будут выпущены в конце текущего месяца или в начале декабря. Основное внимание будет уделено улучшению производительности в играх, поскольку сторонние тесты показали значительные расхождения с данными, предоставленными Intel.

Данная ситуация становится особенно острой из-за выхода на рынок новейших геймерских процессоров AMD. Выпущенный недавно Ryzen 7 9800X3D стал настоящим монстром в игровой производительности. При этом его рыночная стоимость гораздо ниже, чем у флагманского Core Ultra 9 285K.

Производители материнских плат также сообщали о разработанном Intel обновлении микрокода, которое должно устранить некоторые недоработки в процессорах серии Core Ultra 200S Arrow Lake . Изначально планировалось, что это обновление выйдет сразу после запуска продукта, но, судя по всему, компания не спешит с его релизом.