Пока неизвестно, какая именно модель из данной линейки будет применяться

По информации от Nikkei Asia, серверы Apple Intelligence начнут использовать чип M4, вероятно, в версии Ultra, с начала следующего года. Это означает, что чип M4 Ultra заменит M2 Ultra в серверах компании, которые поддерживают ИИ. Также в отчете упоминается, что Apple привлекла к сотрудничеству своего основного партнера Foxconn для строительства новых серверов Apple Intelligence на Тайване.

Пока неясно, какую именно версию M4 компания планирует использовать для своих серверов, но с учетом текущих тенденций и роста числа пользователей Apple Intelligence, можно предположить, что предпочтение будет отдано M4 Ultra. Еще одним свидетельством в поддержку этой версии служат предыдущие решения компании с выбором чипов M2 Ultra вместо моделей Pro или Max. Хотя Apple еще не представила ожидаемый чип M4 Ultra, ранее появлявшиеся слухи указывали на его возможный релиз во второй половине 2025 года.

Чип M4 Ultra будет представлен с новыми моделями Mac Pro и Mac Studio, и он обещает значительное увеличение вычислительных возможностей и существенные улучшения графической производительности. Ожидается, что M4 Ultra превзойдет GeForce RTX 4090 от Nvidia как в OpenCL, так и в API Vulkan, что делает этот SoC привлекательным решением для компании.

Тем не менее, по словам Джеффа Пуа из Haitong Securities, Apple намерена использовать стандартный чип M4 для своих серверов Apple Intelligence, оставив Ultra за пределами этого применения. Также неясно, планирует ли компания сразу заменить чип M2 Ultra на M4 в своих серверах или этот переход будет реализован поэтапно. Серверы Apple Intelligence предназначены для обработки данных клиентов, которые зависят от облачных вычислений.



Данные функции опираются на облачные технологии, поскольку некоторые задачи требуют большей вычислительной мощности, чем способны осуществить мобильные процессоры на устройстве. В следующем месяце Apple планирует представить дополнительные функции Apple Intelligence, включая возможность интеграции Siri с ChatGPT для оказания помощи в определенных ситуациях.