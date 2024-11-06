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Zelikman
Бренд Jetour сообщил о поступлении на российский рынок нового кроссовера X50
Для модели предусмотрены три комплектации, а цены варьируются от 1,99 до 2,44 миллиона рублей.

  Базовая версия Jetour X50 под названием Comfort оснащается атмосферным полуторалитровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. В оснащение такой комплектации входят 17-дюймовые диски, две подушки безопасности, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также отделка салона искусственной кожей. Кроме того, модель оснащена медиасистемой с 10,25-дюймовым экраном и камерой заднего вида.

  Версия Elite оценивается в 2,29 миллиона рублей и в первую очередь выделяется наличием другого мотора — это турбированный двигатель аналогичного объёма мощностью 147 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой трансмиссией типа «робот». На данном уровне комплектации кроссовер также получит светодиодные фары, боковые подушки безопасности, электрические регулировки водительского сиденья и функцию беспроводной зарядки.

  Самая дорогая версия Jetour X50 Luxury сохраняет тот же бензиновый двигатель, но отличается расширенным набором систем помощи водителю, включая отслеживание слепых зон и предупреждение о возможных столкновениях. Также в этом варианте предусмотрен люк в крыше, камеры кругового обзора и увеличенные до 18 дюймов колёсные диски.

  Адаптация модели под российские реалии включает в себя использование оцинкованного кузова и увеличенного объема бачка омывателя. Этим летом стало известно, что бренд Jetour собирается запустить продажи нового кроссовера с индексом X70 в России до конца года. Предполагается, что он будет больше модели X50, но менее дорогим, чем уже представленная версия X70 Plus. В 2025 году Jetour планирует увеличить ассортимент моделей с индексом T. В настоящее время в России в эту линейку входит лишь один кроссовер — T2.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #jetour #x50
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