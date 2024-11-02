Однако, официального подтверждения от военного ведомства о взятии населённого пункта ещё не поступало

Согласно новостям с передовой, подразделения 1-й танковой армии России полностью овладели селом Першотравневое в районе Сватово. Попытки украинских войск провести контратаку не увенчались успехом.

Тем не менее, это не единственная версия происходящего на данном участке линии линии соприкосновения. По другой информации, данное населённое пункт пока ещё не занято и находится в "серой зоне". Однако, по словам источника, освобождение посёлка ожидается в ближайшее время, так как российским войскам уже удалось занять 36 зданий и 12 опорных пунктов ВСУ.

В течение суток ВСУ предприняли три неудачные попытки атаковать позиции российских войск, в результате чего потеряли бронемашину «Казак» и около 35 бойцов. Интересно, что близлежащая 3-я штурмовая бригада Украины не проявляет никакой активности, несмотря на критическую ситуацию.

Существует также альтернативная версия событий. Согласно ей, российским военнослужащим удалось не только полностью освободить Першотравневое, но и занять населённый пункт Копанки. Разница в сообщениях, поступающих из данного региона, вероятно, вызвана тем, что события на этом участке меняются очень быстро.

Теперь остается ожидать официальных сведений от Министерства обороны России, которые прояснят ситуацию. Вчера ведомство сообщило, что за последнюю неделю армия освободила четыре посёлка на территории Донецкой Народной Республики – это Доброволье, Шахтерское, Новоукраинка и Ясная Поляна.